Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» создаст «школу защиты голосов», чтобы не допустить фальсификации парламентских выборов в этом году.

Об этом основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил сегодня, выступая по видеосвязи на судебном заседании.

Политик утверждает, что правящая «Грузинская мечта» планирует украсть до 500 тысяч голосов эмигрантов.

«Они изготовили их удостоверения личности и так планируют проводить эти электронные выборы… Единственный способ уничтожить этого монстра – построить хорошую систему мониторинга списков, хорошо обученные люди, с правильной методологией, начнут проверять каждого избирателя по спискам, запрошенным у ЦИК. Поэтому я объявляю о создании школы защиты голосов. Эта школа будет запущена через полтора месяца. Мы обучим тысячи людей выявлять эти глупые схемы и предотвращать их», — сказал Саакашвили.

Одновременно заключенный президент подтвердил, что в предвыборный период будет активно участвовать в политической деятельности.

«Я собираюсь возглавить комитет по политической деятельности «Национального движения», некий борд, быть председателем этого борда, если это поддержат рядовые члены партии. Я готов на этих выборах быть на абсолютной передовой нашей политической борьбы, потому что здесь решается вопрос существования Грузии», — заявил Саакашвили. (newsgeorgia.ge)