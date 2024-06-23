В Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана. После нападения в синагоге возник пожар.

По предварительной информации, погиб один полицейский, еще один ранен. Личности нападавших пока не установлены, они скрылись на автомобиле.

В то же время в Махачкале неизвестные напали на пост ДПС, в результате чего один полицейский погиб, еще шестеро ранены.

По данным источника телеграм-канала 112, всего в результате нападений в Дербенте и Махачкале погибли пять сотрудников полиции, еще 9 получили ранения. Официального подтверждения этой информации нет.

Телеграм-канал SHOT пишет со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, что в Дербенте был убит 66-летний священник, также погиб охранник церкви. (svoboda.org)