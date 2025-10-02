Британская полиция признала терактом нападение на синагогу в Манчестере.

«Исходя из имеющейся информации, подразделение полиции по борьбе с терроризмом объявило произошедшее террористическим актом», — сообщил в заявлении для прессы помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Он также рассказал, что в рамках расследования произошедшего полиция арестовала двух человек. Сам нападавший был застрелен полицией. По информации Тейлора, его личность известна полиции, однако в интересах следствия на данном этапе не будет предана огласке.

Зачитав краткое коммюнике, Тейлор отправился в расположенный поблизости от полицейского управления офис премьер-министра Кира Стармера. Там должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения инцидента. Стармер, прервавший свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании, уже вернулся в резиденцию, чтобы провести это заседание.

По данным полиции, сначала преступник направил машину на людей, после чего напал на них с ножом.

Как сообщил начальник полиции Большого Манчестера Стивен Ватсон, на нападавшем был надет пояс с муляжом взрывного устройства.

Оперативно прибывшие на место полицейские застрелили злоумышленника. Это произошло спустя семь минут после первого сообщения об инциденте. Полиция сообщила о гибели двух человек, пострадавших при нападении. Четыре человека находятся в больнице, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Ватсон отметил храбрость охранников и людей, находившихся около синагоги, без решительных действий которых жертв могло бы быть больше.

Как уточнил телеканал Sky News, всего в молитвенном доме находились около 600 человек. Нападение произошло в Йом Кипур — один из важнейших праздников еврейского календаря, который также называют Судным днем. В синагогах обычно собирается много верующих, так как в этот день строгого поста традицией предписаны продолжительные службы.