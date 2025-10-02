Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в 7-ом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дании и возвращается обратно в свою страну из-за теракта в Манчестере, сообщает Sky News.

Отмечается, что Стармер возвращается, чтобы возглавить комитет кабинета министров «COBRA», созданный для обсуждения чрезвычайных ситуаций в стране или серьезных потрясений.

Напомним, что сегодня в районе Крампсолл в Манчестере произошел наезд автомобиля на людей и нападение неизвестного с ножом на синагогу, пострадали четыре человека.