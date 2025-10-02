Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Премьер написал на своей странице в Facebook, что мероприятие состоится 4 мая 2026 года – дату глава правительства объявил на 7-ом саммите, который проходит сегодня в Копенгагене.
Премьер официально пригласил европейских лидеров на это мероприятие в армянской столице.
«Я официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц, для меня большая честь принимать каждого из них», — сказал он.
Пашинян с 2022 г. регулярно участвует в саммитах Европейского политического сообщества. Именно в октябре 2022 г. в Праге на полях такого саммита была подписана декларация, где Ереван признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана. (по материалам армянских )