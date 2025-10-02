Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о дате проведения VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Премьер написал на своей странице в Facebook, что мероприятие состоится 4 мая 2026 года – дату глава правительства объявил на 7-ом саммите, который проходит сегодня в Копенгагене.

Премьер официально пригласил европейских лидеров на это мероприятие в армянской столице.