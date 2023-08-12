Китайские власти не приглашали лидеров некоторых западных стран на третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»), который пройдет в КНР в текущем году. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на источник.

Издание подчеркнуло, что китайская сторона не отправляла приглашений «некоторым западным лидерам, о которых упоминалось в новостях [западных СМИ], и домыслы об «уходе от участия» [европейских государств в форуме] просто не соответствуют действительности».

В статье отмечается, что большинство приглашений на форум разосланы развивающимся странам. «Идет ли речь о приглашении лидеров, либо о соответствующем режиме сотрудничества, Китай не гонится за масштабом и объемами, а стремится к качеству и эффективности», — привела газета пояснение источника.

Он напомнил, что ключевая задача этого мероприятия — продвижение совместного развития. «Его проведение не ограничится тремя форумами. Некоторые лидеры могут участвовать в нем в текущем году, другие — в следующий раз», — уточнил источник.

Газета также приводит мнение профессора Школы международных отношений Пекинского института иностранных языков Сун Вэй, по словам которой инициатива «Пояс и путь» нацелена на более сбалансированное всеобщее развитие и «противодействует тому, чтобы глобализация служила интересам лишь нескольких стран». «В ходе этого процесса Китай никогда не навязывал кому-либо свои идеи, как и не увязывал их с геополитической повесткой», — добавила она.