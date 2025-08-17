Президент Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил представитель Белого дома, встреча пройдет в понедельник днем в Белом доме, передает ABC News.

Примечательно, что эта встреча пройдет буквально через два дня после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Вчера стало известно, что Трамп ждет у себя Зеленского для обсуждения будущих шагов по завершению войны.

Вчера Зеленский сообщил, что готовится к встрече с Трампом. «Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают», – прокомментировал он. (unian)