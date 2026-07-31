Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру внутренних дел республики Лорану Нуньесу разместить на границе с Испанией самолеты и беспилотники на фоне ситуации в Сеуте.

«Я поручил министру внутренних дел при необходимости усилить контроль на нашей границе с Испанией: развернуты четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники», — написал Макрон в X. В то же время французский лидер напомнил, что «на Сеуту не распространяется режим свободного передвижения в остальную часть Шенгенской зоны». Он также выразил солидарность с Испанией в свете обострения ситуации.

30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. По данным МВД Испании, всего в город прибыли 50 тыс. человек. Власти Сеуты говорили о 60 тыс. прибывших мигрантах. Более 48 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в Сеуту, вернулись в Марокко. По последним данным, не менее 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города. На фоне происходящего ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.