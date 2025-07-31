Министерству культуры даны поручения, связанные с азербайджанским языком и литературой.

Указ об этом подписал Президент Ильхам Алиев.

В обязанности министерства входит осуществление контроля за применением азербайджанского языка в соответствующей сфере, соблюдением нормативно-правовых актов об азербайджанском языке, в том числе норм азербайджанского языка, обеспечение развития азербайджанского языка, а также пропаганда и популяризация азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджане.