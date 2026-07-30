История с заочным обвинением Павла Дурова по одной из самых тяжёлых статей Уголовного кодекса РФ — о вовлечении в террористическую деятельность и его финансировании — обозначает новый этап в отношениях российского государства с независимыми цифровыми платформами. Когда ФСБ выкатывает обвинения, грозящие пожизненным лишением свободы, речь идёт не просто о рядовом юридическом споре или очередном штрафе за отказ удалить «запрещённый контент». Это полномасштабная спецоперация по выкручиванию рук и окончательной зачистке последнего неконтролируемого информационного пространства, которое всё ещё сохраняет популярность миллионной аудитории.

В этой стратегии прослеживается прямая историческая преемственность с событиями начала двухтысячных годов. На заре своего правления, когда социальные сети ещё даже не существовали в их нынешнем виде, Владимир Путин первым делом жестко отжал у оппозиционных олигархов телевизионные каналы, установив тотальный монопольный контроль над телеэфиром. Сегодня, когда традиционное телевидение окончательно проиграло битву за умы молодёжи и активного населения, Кремль переключился на цифровых магнатов. Происходит эпохальное «раскулачивание» глав популярных соцсетей и мессенджеров: если платформу нельзя купить через лояльных олигархов, её основателя объявляют соучастником террористов.

Главный и неизменный раздражитель для российских спецслужб — это категория цифрового суверенитета, которую Дуров принципиально отстаивает, отказываясь передавать ключи шифрования и предоставлять гарантированный прямой доступ к перепискам пользователей. Объявление создателя Telegram «вербовщиком и спонсором терроризма» дает силовикам предельно тяжелый юридический козырь. Отказ от сотрудничества с силовиками мгновенно превращается из обычного административного правонарушения в прямое соучастие в тяжелейших преступлениях против безопасности государства, закрывая любые возможности для компромисса.

Параллельно создаются формальные правовые основания для тотальной блокировки или системного замедления Telegram на территории России. В отличие от провальной попытки блокировки в 2018 году, когда Роскомнадзору не хватало полномочий и технических средств, новые обвинения дают чиновникам карт-бланш на использование оборудования ТСПУ на полную мощность. Сигнал подаётся и лично Дурову: клеймо подозреваемого по террористической статье навсегда закрывает ему въезд в страну, создает юридическую базу для ареста любых связанных с ним аффилированных активов и пытается принудить команду к сдаче позиций по модерации контента.

На этом фоне разворачивается масштабная операция по принудительному переводу миллионов пользователей и госсектора на «национальные», полностью подконтрольные государству платформы вроде VK или мессенджера MAX. Очернение Telegram через призму террористической угрозы необходимо Кремлю, чтобы вынудить чиновников, бюджетников и крупный бизнес окончательно покинуть «опасную» площадку. При этом российские власти пытаются фарисейски сыграть на той же риторике, что и западные регуляторы, пытаясь выдать тотальную цензуру и борьбу за выживание режима за обычное международное противодействие преступности в интернете.

Примечательно, что эта юридическая эскалация уже породила путаницу в экспертной среде. Французский юрист Филипп де Вель, чей первоначальный комментарий об опасности уголовного преследования Дурова разлетелся по мировым СМИ, был вынужден отдельно уточнять, что вовсе не является официальным адвокатом основателя Telegram, а лишь дал независимую правовую оценку ситуации. Однако сама реакция мировых юристов подчёркивает главное: кремлевская попытка приравнять отказ от выдачи ключей шифрования к пособничеству террористам выглядит как опасный прецедент, где цифровое раскулачивание выдается за охрану порядка, а реальная цель остается прежней — полный контроль над разумом граждан.

Агиль Гахраманов