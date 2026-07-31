Появление больших групп маргинализованного населения, включая представителей некоторых традиционно фарсоязычных и кочевых этнических групп (в частности, ромов/пасатов), на улицах Баку, Хырдалана и Сумгайыта давно вышло за рамки обывательского раздражения. Из года в год жители крупных городских агломераций наблюдают одну и ту же картину: неорганизованные группы, прибывающие из некоторых районов, занимаются попрошайничеством, навязчивым приставанием к туристам, нелегальным сбором металлолома и вторичного сырья. Это создаёт не только эстетический дискомфорт для современного облика городов, но и формирует реальные риски для общественного порядка.

Для многих граждан присутствие подобных групп в ключевых туристических и жилых зонах столицы выглядит как прямой вызов урбанистическому облику и безопасности. Навязчивое поведение, постоянные попытки выпросить деньги у иностранных гостей, отсутствие элементарных гигиенических норм и местами мелкие правонарушения напрямую бьют по туристическому имиджу Азербайджана. Города, вкладывающие колоссальные ресурсы в развитие современной инфраструктуры и безопасной городской среды, сталкиваются с ситуацией, когда отдельные стихийные группы сводят эти усилия на нет.

Главный корень этой проблемы лежит не столько в этнической плоскости, сколько в правовом и социальном вакууме, в котором эти люди находятся годами. Значительная часть тех, кто занимается бродяжничеством на улицах агломерации, не имеет при себе элементарных документов: у них отсутствуют удостоверения личности, метрики на детей и официальная регистрация по месту жительства. Отсутствие юридического статуса автоматически закрывает им доступ к легальному рынку труда, базовому образованию и государственной системе социальной защиты, выталкивая их в серую зону криминала или уличного прошения.

Экспертные оценки и социологические наблюдения в Азербайджане указывают на то, что в районах традиционного проживания этих групп (в частности, в Евлахском районе) уровень охвата школьным образованием среди детей из маргинализованных семей остается крайне низким. В результате формируется замкнутый круг: неграмотность и отсутствие документов передаются из поколения в поколение, а единственной доступной «профессией» для детей становится уличный промысел под руководством взрослых. При этом официальная статистика МВД ежегодно фиксирует сотни фактов доставления в органы полиции лиц, занимающихся попрошайничеством, однако административные штрафы или временное выдворение из столицы не дают долгосрочного эффекта.

Применение исключительно силовых методов и разовых рейдов без создания правового фундамента себя исчерпало. Водворение людей на автобусы и отправка их обратно в районы проживания приводит лишь к тому, что через несколько дней они снова возвращаются в Баку или Сумгайыт. Для кардинального перелома ситуации необходим комплексный и системный подход, объединяющий правоохранительную систему и институты оказания государственных услуг, в первую очередь — механизмы ASAN xidmət.

Практическое решение начинается с оперативной правовой легализации и документирования прямо на местах временного содержания или в специализированных центрах реабилитации. Мобильные группы ASAN xidmət совместно с сотрудниками МВД и Государственной службы по миграции способны в кратчайшие сроки восстановить или выдать первично удостоверения личности азербайджанского гражданина всем выявленным лицам. Получение юридического статуса — это первый и главный шаг, который позволяет перевести человека из категории «невидимого для закона» в поле ответственности перед государством.

Следующим этапом должна стать таргетированная государственная программа социальной интеграции и реабилитации. Среди этого населения есть немало людей, задействованных в кустарном ремесле, сборе и сортировке вторичного сырья, строительных и погрузочных работах. Государство способно ввести эти виды деятельности в легальное русло — через создание специализированных пунктов приёма сырья, привлечение к коммунальным работам, оказание помощи в получении рабочих специальностей через Агентство занятости (DOST) и обязательное устройство детей в школы-интернаты или общеобразовательные учреждения.

Параллельно с социальным блоком необходимо радикально усилить профилактику правонарушений и административную ответственность. Должна быть введена нулевая tolerance к организаторам «сетей» попрошайничества, особенно к тем, кто вовлекает в этот бизнес несовершеннолетних детей. Жёсткое пресечение деятельности перекупщиков нелегального лома и наказание за вовлечение детей в уличный промысел позволят разрушить финансовые стимулы, притягивающие эти группы в столицу.

Порядок на улицах Баку, Хырдалана и Сумгайыта — это не вопрос жесткости ради жесткости, а вопрос дееспособности государственных институтов. Либо государство берет процесс под полный правовой и социальный контроль, заставляя всех без исключения соблюдать законы страны и интегрироваться в общество, либо уличная среда продолжает самоорганизовываться по законам серой зоны. Закон и правопорядок должны быть одинаковы для всех гражданах страны, а их соблюдение — единственным условием жизни в современном обществе.

Автор

Агиль Гахраманов