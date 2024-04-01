Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) утвердил в понедельник закон о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщила канцелярия главы государства.

В пояснительной записке к закону говорится, что двусторонние отношения Эстонии и России следует сохранять лишь в той мере, в которой они являются необходимыми. При этом возможность сотрудничества с Россией по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется, в дальнейшем при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.

20 марта парламент Эстонии одобрил представленный правительством проект закона о денонсации договора с Россией.