Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщило Министерство иностранных дел России. Действие документа было приостановлено еще в 2007 году, но только ночью на 7 ноября он «окончательно ушел для нас в историю», отмечается в официальном заявлении ведомства.
МИД выразил убеждение, что в настоящий момент невозможно достижение соглашений в области контроля за вооружениями с участием «государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока». По мнению российских властей, только при возвращении к «конструктивным и реалистичным позициям» стороны могут возобновить диалог. Также подчеркивается, что такой диалог станет частью усилий по формированию новой системы европейской безопасности, которая соответствует интересам России и других стран, отвергающих «диктат Запада».
Договор, подписанный в 1990 году, предусматривал обмен информацией и взаимные инспекции, но оказался в кризисе еще в эпоху Бориса Ельцина из-за разногласий Москвы и НАТО.
В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДОВСЕ, а в 2015 году выход РФ де-факто стал полным: российская делегация прекратила участие в заседаниях совместной консультативной группы. 16 мая 2023 года Госдума одобрила законопроект о денонсации Договора.
Возвращение России к ДОВСЕ в настоящий момент невозможно, заявлял в мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, у России есть информация о нарушении положений договора рядом восточноевропейских стран, а обсуждать его потенциальные перспективы можно будет лишь после того, как завершится «штормовой период» в отношениях с Западом. (moscowtimes.ru)