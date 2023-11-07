Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщило Министерство иностранных дел России. Действие документа было приостановлено еще в 2007 году, но только ночью на 7 ноября он «окончательно ушел для нас в историю», отмечается в официальном заявлении ведомства.

МИД выразил убеждение, что в настоящий момент невозможно достижение соглашений в области контроля за вооружениями с участием «государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока». По мнению российских властей, только при возвращении к «конструктивным и реалистичным позициям» стороны могут возобновить диалог. Также подчеркивается, что такой диалог станет частью усилий по формированию новой системы европейской безопасности, которая соответствует интересам России и других стран, отвергающих «диктат Запада».

Договор, подписанный в 1990 году, предусматривал обмен информацией и взаимные инспекции, но оказался в кризисе еще в эпоху Бориса Ельцина из-за разногласий Москвы и НАТО.