Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) заставил НАТО «приостановить его действие на столько, на сколько будет нужно». Уже развязанная Россией война в Украине противоречит целям договора, а последние действия Москвы стали «очередным шагом по систематическому подрыву евроатлантической безопасности», говорится в заявлении НАТО.

Москва завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено еще в 2007 г., сообщил российский МИД: в ночь на 7 ноября договор «окончательно ушел для нас в историю».

Достижение соглашений в области контроля за вооружениями с участием «государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока» сейчас невозможно, говорится в заявлении МИДа. В свою очередь, в НАТО считают, что «Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю за вооружениями, включая принципы взаимности, прозрачности, выполнения условий… и подрывает основанный на правилах международный порядок».

Договор, принятый еще в 1990 г. и адаптированный в 1999 г. с учетом роспуска Организации Варшавского договора и расширения НАТО, вводил количественные ограничения на пять основных категорий обычных вооружений и техники — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты. Но в 2007 г. президент Владимир Путин, который в том году впервые открыто бросил вызов Западу на Мюнхенской конференции по безопасности, подписал указ о приостановке участия России в ДОВСЕ. Восемь лет спустя российская делегация прекратила участие в заседаниях совместной консультативной группы, а в мае 2023 г. Госдума одобрила законопроект о денонсации договора.

Война в Украине не оставила от договора камня на камне. Россия, потерявшая уже 13 020 единиц военной техники (по данным Oryx), продолжает слать на фронт танки, пушки, ракетные системы. Многие военные заводы работают круглосуточно. Кроме того, Россия закупает вооружения у Ирана и Северной Кореи. (moscowtimes.ru)