В результате продолжающихся вторую неделю протестов старшеклассников во Франции нарушена работа 400 школ, часть из них подожгли. Ущерб превышает $30 млн. Кроме того, были избиты как минимум 65 учителей и директоров. Также школьники устраивали драки с полицией. Всего задержаны более 600 подростков, их родителей потребовали привлечь к ответственности.

Во Франции около двух недель проходят митинги и массовые беспорядки подростков. Они протестуют против нехватки учителей, переполненности классов, плохого состояния школ и ужесточения расписаний. Бунты распространились на университеты, а также переросли в погромы и столкновения с полицией.

Газета Le Figaro со ссылкой на министерство национального образования Франции пишет, что только 2 октября была нарушена работа 564 образовательных учреждений. Среди них, по данным министра просвещения Эдуара Жеффрея, 400 школ. Многие учебные заведения собираются перейти на дистанционное обучение.

В Париже протестующие подожгли среднюю школу на улице Сен-Шарль, передает издание. Кроме того, они забросали ее петардами. В ответ в городском совете осудили «неоправданное насилие».

Также утром 2 октября произошел пожар в профессионально-техническом училище в 13-м округе Парижа.

«По данным парижской полиции, огонь, охвативший велосипеды и мусорные баки, перекинулся на ворота школы», — пишет Le Figaro.

В городе Нанте в результате поджога оказался полностью уничтожен вестибюль местной средней школы имени Нельсона Манделы. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, что вызвало новые недовольства.

Власти Парижского региона Франции оценили ущерб в результате поджогов школ в €7 млн. В регионе Овернь-Рона-Альпы ущерб достиг около €27 млн, а в Гранд-Эсте — около миллиона.

Не обошлось и без откровенного насилия. Во французском городе Ла-Сьота школьники облили бензином и избили учителя местного лицея, когда тот попытался успокоить собравшихся. Полиция сначала задержала виновного, но затем отпустила его «из-за агрессивного поведения старшеклассников, которые оказали сопротивление полиции». Кроме того, протестующие облили бензином и полицейскую машину, но поджечь ее не смогли.

Всего по данным властей в стране пострадали 65 работников школ, в том числе 40 директоров.

В 20-м округе Парижа 1 октября толпа подростков догнала и избила убегавшую от них женщину-полицейскую. Свои зверства дети сняли на видео. На кадрах они также выкрикивали оскорбления в адрес женщины и требовали ее убить. А когда ее ударом повалили на землю, еще несколько человек продолжили бить ее ногами, рассказали в управлении полиции.

«Женщину-полицейского преследовали, как добычу», — добавили в профсоюзе Alliance Police.

В Экс-ан-Провансе вооруженная металлическими прутьями толпа ворвалась в дом престарелых, чтобы украсть оборудование и «поджечь его в другом месте». Однако, как сообщила мэр города Софи Жуассен, трагедии удалось избежать.

Только по данным на утро 2 октября во Франции арестовали около 600 человек. Министр юстиции Жеральд Дарманин призвал прокуратуру страны привлечь родителей несовершеннолетних, уличенных в вандализме, к гражданской ответственности. Также, по его словам, взрослые должны оплатить ремонты школ своих детей. А мэр Ниццы Эрик Чиотти призвал сократить их пособия и лишить социального жилья.

Вечером 2 октября представители профсоюзов старшеклассников встретились с Жеффреем и другими представителями министерства просвещения, однако остались недовольны переговорами.

«[Был дан] ряд ответов, в частности относительно школьного расписания и состояния зданий. Однако мы не получили от министра ничего конкретного. Мы немного разочарованы», — сказали представители организаций.

Из-за этого лидеры профсоюзов призвали школьников продолжать проводить забастовки, а также анонсировали на 6 октября новую массовую акцию протеста.