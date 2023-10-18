Вследствие взрыва в больнице Al-Ahali в Газе, произошедшего вчера вечером в результате ракетного удара и унесшего жизни около 500 человек, начались массовые антиизраильские и антизападные демонстрации во многих арабских странах, Иране и Турции.

▪️ В столице Иордании толпа попыталась атаковать посольство Израиля, откуда дипломатический персонал был вывезен еще в начале войны (7-8 октября).

▪️ В Бейруте демонстранты окружили посольство США, устроили поджоги возле здания и вывесили на его ограде флаги Палестины и ХАМАСа. Там же было атаковано посольство Франции.

▪️ В Стамбуле произошли столкновения полиции с демонстрантами, которые пытались занять израильское консульство. Почти одновременно было атаковано консульство США в турецком городе Адана. Толпа собралась также возле американской военной авиабазы в городе Малатья.

На фоне однозначной поддержки Израиля администрацией Байдена в контексте войны с ХАМАСом, взрыв больницы в Газе вызвал шквал антиамериканских настроений по всему мусульманскому миру (в этой связи на Ближнем Востоке возникает угроза терактов против объектов и граждан США).

С минаретов мечетей в палестинском населенном пункте Шуафат, расположенном к северо-востоку от Иерусалима, звучат призывы к джихаду против Израиля, сообщает Sabereen news.

Вечером 17 октября, около 19:10 по местному времени, из главного города сектора Газа стали поступать сообщения о мощном взрыве в больнице Al-Ahali. К середине ночи уже сообщалось об около 500 погибших.

Израильская версия взрыва

Пресс-служба израильской армии сообщила, что в 19:00 боевики «Исламского джихада» в Газе произвели запуск ракет в направлении Израиля. Одна из них упала над городом сразу после запуска. В результате произошел взрыв в больнице (с начала войны 7 октября таким же образом в пределах сектора Газа разорвались порядка 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля боевиками ХАМАСа и «Исламского джихада»). Фрагменты прямой трансляции катарского телеканала Al-Jazeera около 19:00 запечатлели, как одна из выпущенных в районе Газы ракет падает вниз сразу после запуска с последующим мощным взрывом на земле.

Глава правительства Нетаньяху публично опроверг сообщения о причастности Израиля к взрыву.

Политические последствия

Турция и арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, безапелляционно и самым резким образом осудили Израиль. Россия и ОАЭ инициировали экстренное заседание Совета безопасности ООН. Президент Франции Макрон осудил взрыв в больнице без обвинений в адрес Израиля.

Как следствие, было объявлено об отмене саммита в Иордании. Он должен был состояться днем 18 октября при участии лидеров США, Египта, Иордании и Палестины. Президент Байден планировал обсудить на саммите политическое устройство в секторе Газа после уничтожения там ХАМАСа (в ходе ожидаемой наземной операции израильской армии) с передачей власти Палестинской администрации, которая в настоящее время лишь частично контролирует Западный берег Иордана. (АзФронт)