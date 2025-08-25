В столице Индонезии Джакарте проходят массовые акции в знак протеста против чрезмерных зарплат и привилегий депутатов, сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить сотни демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание парламента.

Несколько протестующих бросали камни и запускали фейерверки в сотрудников полиции.

Кроме того сообщается, что митингующие подожгли одно транспортное средство.

По данным агентства, ранее в СМИ сообщалось, что индонезийские депутаты получают в месяц более $6150 (100 млн индонезийских рупий), а также пособие на жилье. Несмотря на то, что Индонезия является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, подобная зарплата значительно превышает средний доход в стране, составляющий 3,1 млн рупий ($190).