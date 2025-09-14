Массовые акции протеста против введения евро в оборот прошли в нескольких городах Болгарии, лидеры забастовки требовали отставки правительства. Об этом 13 сентября сообщило Болгарское информационное агентство (БИА).

По сообщениям журналистов, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал болгарское правительство уйти в отставку. Акция протеста была организована партией в Софии.

«Посыл один — отставка. Отставка этого правительства, чтобы мы могли спасти Болгарию, чтобы мы могли спасти болгарский лев», — заявил Костадинов.

Политик назвал причины отставки правительства — предельный дефицит в бюджете, превышающий 6,5 млрд левов ($3,9 млрд), высокий уровень инфляции, коррупция и полное отсутствие внешнеполитической инициативы.

На акции протеста были организованы пункты сбора подписей в поддержку сохранения болгарского лева, говорится в материале.

Уточняется, что митинги прошли и в других городах Болгарии — Шумене, Плевене, Варне, Велико Тырново и Русе.