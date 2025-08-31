В воскресенье тысячи австралийцев по всей стране вышли на митинги против иммиграции. Митинги «Марш за Австралию» прошли в Сиднее, Мельбурне и других крупных городах.
К маршам присоединились ряд оппозиционных политиков, в том числе сенатор от партии «Одна нация» Полин Хансон и федеральный депутат Боб Каттер. Правительство страны осудило митинги как связанные с крайне правыми и «распространяющие ненависть».
По данным ABC Australia, в Сиднее на митинг собралось до 8000 человек. Полиция сообщила, что по всему городу были задействованы сотни полицейских, но «значительных инцидентов» не зафиксировано.
В Мельбурне протестующие столкнулись с участниками отдельного митинга в поддержку Палестины. Среди выступавших был известный в стране неонацист Томас Сьюэлл, обратившийся к толпе с лестницы здания парламента.
В Аделаиде, по оценкам полиции, в маршах и контрмаршах приняли участие 15 000 человек, и, по данным местных СМИ, толпа «в целом вела себя хорошо». (bbc.com)