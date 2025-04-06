После объявления Трампом высоких таможенных тарифов на импорт демонстрации солидарности прошли и во многих других странах, в частности в Лондоне, Париже и Берлине.

В Вашингтоне на митинге выступили законодатели от Демократической партии. Они особенно много говорили влиянии богатых доноров Трампа, прежде всего Илона Маска. Конгрессмен из Флориды Максвелл Фрост назвал это «поглощением нашего правительства миллиардерами».

«Когда вы воруете у народа, ожидайте, что народ восстанет. У избирательных урн и на улицах», — подчеркнул политик.

У самого Трампа в субботу публичных мероприятий не было. Он играл в гольф в Мар-а-Лаго и намерен продолжать играть и в воскресенье.

Том Хоуман, исполняющий обязанности главы иммиграционной полиции ICE, в интервью консервативному каналу Fox News отозвался о протестующих пренебрежительно: «Они могут протестовать у пустующего дома, сколько хотят… Протесты и митинги ничего не значат. Так что пусть идут и реализуют свои права согласно Первой поправке [свободу слова]. Это ничего не изменит». (bbc.com)