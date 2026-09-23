Совета мира по сектору Газа намерен в среду обнародовать план восстановления палестинского анклава, предусматривающий выделение $2,45 млрд в течение шести месяцев. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, план восстановления Газы предусматривает строительство временного жилья, разбор завалов, восстановление больниц, возобновление экономической активности и размещение в анклаве международных сил безопасности. Портал подчеркивает, что для его реализации «Совету мира необходимо содействие со стороны Израиля и [радикального палестинского движения] ХАМАС». В организации рассчитывают, что приступить к работам удастся после проведения выборов в израильский Кнессет (парламент), которые должны пройти 27 октября.

Согласно деталям плана, которые приводит Axios, разрушения в Газе оцениваются в общей сложности в $35,2 млрд, а сумма средств, требуемых на ее восстановление в ближайшее десятилетие — в $71,4. Как подчеркивает портал, Совет мира пока не собрал необходимые на первые шесть месяцев $2,45 млрд, однако, по его сведениям, в организации исходят из того, что вся сумма не потребуется на первых этапах, и ее удастся собрать в течение указанного срока.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства.