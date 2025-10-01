Торг уместен!!

29 сентября на столе появился долгожданны документ из 20 пунктов, который может стать дорожной картой для будущего Газы. В нём — всё: от немедленного прекращения огня и возвращения заложников до полной демилитаризации Сектора, переходного правительства технократов и международного надзора. В документе прописано постепенное выведение ЦАХАЛа, создание временных международных сил безопасности, запуск масштабной программы восстановления инфраструктуры и экономики. Особый акцент сделан на том, что ХАМАС навсегда лишается роли в управлении Газой, а сама территория превращается в «свободную от террора зону».

С одной стороны, это серьёзный документ, который закрывает многие стратегические проблемы Израиля. С другой — как всегда, в израильской политике каждая сторона нашла в нём повод для похвалы и для критики.

Не стоит и забывать в Израиле нет и не может быть идеальных решений. Даже если документ или событие устраивает всех игроков одновременно, это ещё не конец истории — наоборот, это лишь начало нового раунда политического торга. Ведь это Израиль, где сама культура политики построена на постоянных спорах, переговорах и обмене уступками. Это часть ментальности Ближнего Востока: базар здесь существует не только для торговли фруктами и специями, но и для политики, дипломатии и власти. Торг уместен всегда — по любому поводу и даже без повода, иначе просто не поверят, что речь идёт о серьёзном решении.

Что приветствует оппозиция

Оппозиция, в первую очередь центр и левоцентристские партии, могут увидеть в плане несколько пунктов, за которые они готовы публично поддержать инициативу:

Прекращение огня и возвращение заложников. Это главная гуманитарная цель, которая отвечает общественному запросу. Обещание вернуть всех живых и погибших в течение 72 часов – сильный аргумент.

Для левоцентристов это почти идеальная формула: гуманизм, международное участие и политическая перспектива.

Что вызывает у оппозиции критику

Но вместе с тем в документе есть моменты, которые для оппозиции будут поводом атаковать Нетаньяху:

Роль Дональда Трампа и Тони Блэра. Оппозиция может высмеивать чрезмерную “персонализацию” международного органа, указывая, что это не институт, а политическая игра.

Для оппозиции главное — не дать Нетаньягу выглядеть спасителем. Даже если документ объективно совпадает с её повесткой

Что устраивает коалицию и ультраправых

С другой стороны, в тексте есть элементы, которые будут поданы как победа правых сил:

Полная демилитаризация Газы. Чёткое обязательство разрушить тоннели, оружейные мощности и не допускать их восстановления.

Для ультраправых это повод заявить: «Мы добились, чтобы требования безопасности Израиля стояли на первом месте».

Где коалиция будет нападать на Нетаньяху

Однако ультраправые и внутри самой коалиции найдутся силы, которые будут критиковать премьера за отдельные положения:

Массовое освобождение палестинских заключённых. Особенно 250 пожизненно осуждённых — это вызовет резкую атаку справа.

Коалиция будет использовать эти аргументы, чтобы шантажировать Нетаньягу и удерживать его в зависимости от правых партнёров.

Заключение

Документ, безусловно, серьёзный и многослойный: он одновременно закрывает гуманитарные, военные, политические и экономические вопросы. Бениамин Нетаньяху может справедливо считать, что добился многого: возвращение заложников, устранение ХАМАСа из политики, демилитаризация, международный контроль и перспектива экономического возрождения Газы.

Да, план, возможно, ещё будут дорабатывать в деталях, но он составлен так, что с одной стороны затыкает рот и коалиции, и оппозиции. Большая часть пунктов устраивает и тех, и других. Но, с другой стороны, в израильской политике невозможно, чтобы оппозиция вдруг признала: «Да, это хорошо», а коалиция согласилась проголосовать «просто так», без торга. Поэтому политическая торговля неизбежна.

На сегодняшний день публично никто не выражает жёсткого протеста: все упираются в детали. Оппозиция не может громко возражать, когда речь идёт о немедленном возвращении всех заложников. А правые не могут критиковать пункт об устранении ХАМАСа и полной демилитаризации Сектора. Но молчать совсем тоже нельзя — это ведь Израиль. Поэтому каждый лагерь будет цепляться к мелочам, чтобы сохранить своё политическое лицо.

Юрий Бочаров