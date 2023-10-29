Посол Израиля в ФРГ Рон Просор в субботу, 28 октября, раскритиковал Германию за то, что она воздержалась при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня по гуманитарным причинам в конфликте между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

«Израилю нужна поддержка Германии», — заявил дипломат на партийном съезде земельного отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в городе Хюрте федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. «Воздержаться при голосовании потому, что не можешь сказать прямо, что ХАМАС несет ответственность за эту жестокую резню, — недостаточно», — добавил Просор.

Аналогично высказался глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер. На страницах газеты Der Tagesspiegel am Sonntag. Он указал на «разочарование евреев в Германии» и подчеркнул, что этим шагом Берлин поддержал «релятивистскую позицию ООН по отношению к Израилю».

По мнению Шустера, ФРГ стоило проголосовать против этой резолюции. Тогда «повторяемые как мантра заверения в солидарности с Израилем» имели бы силу и на фоне «встречного ветра со стороны ООН», указал Шустер.

Голосование по вопросу о «немедленном прекращении огня в Газе по гуманитарным соображениям» 27 октября поддержали в ООН 120 из 193 государств — членов организации. 14 стран выступили против резолюции, еще 45 воздержались.

Среди проголосовавших «против» — Австрия и США. Франция поддержала резолюцию, Германия, Великобритания и Италия воздержались. (DW)