Украина могла сбить один или несколько самолетов Су-34 на Южном фронте после передачи Германией комплекса Patriot.

О сбитии трёх самолетов сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Российские Z-каналы «Военный осведомитель» и Fightbomber подтверждают уничтожение только одного борта. Fightbomber сообщает, что, по предварительным данным, «отработал ЗРК Patriot».

«Сообщается о наличии потерь среди бомбардировщиков Су-34, работавших планирующими ФАБами по украинскому плацдарму в Крынках. По одной из версий, как и в случае c майской трагедией в Брянской области, ВСУ использовали американский ЗРК MIM-104 Patriot», — пишет «Военный осведомитель». По его данным, вертолет эвакуации забрал выживших и погибших.

13 мая в Брянской области произошло крушение авиагруппы. Два вертолета Ми-8 упали под Клинцами, а два истребителя Су-34 и Су-35 разбились под Стародубом.

Германия 14 декабря передала Украине пакет вооружений с комплексом Patriot и ракетами к нему.