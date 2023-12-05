Силы обороны Украины сегодня, 5 декабря, уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.

Об этом заявили командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Давно не было в нашем активе сбитых российских «сушек», – говорится в сообщении.

Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

«Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования «Юг», украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую «сушку» вслед за «российским военным кораблем», – добавил Олещук.