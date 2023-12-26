Воздушные силы Украины всего за два дня смогли сбить четыре российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один Су-30, сбрасывавших авиационные бомбы на позиции украинской армии. 22 декабря командующий ВС Николай Олещук сообщил о трех сбитых Су-34 на южном направлении, а 24 декабря, согласно сводке украинских военных, над Донецкой областью и Черным морем были сбиты еще один Су-34 и Су-30.

Уничтожить самолеты удалось благодаря системе ПВО Patriot, которая способна работать по аэродинамическим целям на дальности 160 км, пишет The Moscow Times. Всего, по данным ВС Украины, за время войны было сбито 35 Су-34.

После самой крупной потери за столь короткое время с начала войны, российская авиация приостановила полеты в зоне боевых действий, что вызвало затишье в использовании управляемых авиабомб. Как считает военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, сбитые истребители влияют на «психологическую способность» российских пилотов выполнять боевые задачи, а также на позиции украинских военных, которые больше «не будут обстреливаться этими большими бомбами».

Защитникам Украины, не обладающим преимуществом в силах и средствах, благодаря креативным решениям Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, уже удалось загнать Черноморский флот РФ в Новороссийск, в одиночку расчистить «зерновой коридор», украинские беспилотники уверенно залетают вглубь территории России и уничтожают ее военную инфраструктуру, удары по военным аэродромам — «Саки» близ поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму, аэродрому стратегической авиации Энгельс в Саратовской области, Дягилево под Рязанью и другим с выведением из строя российских самолетов дальней авиации вынуждают российское командование прятать или перебазировать свои стратегические бомбардировщики на другие аэродромы, угоняя их вплоть до Амурской области — за более чем 6 тысяч километров от границы с Украиной, а Крымский мост вообще стал местом постоянных прилетов и подрывов.

По истечении почти двух лет с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину становится ясно, что кровопролитную войну остановить победой той или другой стороны на поле боя невозможно, потому как силы и средства сторон военного конфликта несопоставимы, естественно в пользу России, а Украина имеет мировую поддержку как в финансовых средствах, так и в тяжелой военной технике.

На сегодняшний день невозможно решить вопрос и за столом переговоров, поскольку задачи сторон остаются неизменными – Россия хочет завоевать всю Украину или, на худой конец, уничтожить ее, не оставив камня на камне, а Украина ставит целью изгнать оккупантов со всех своих территорий, включая Крым и Донбасс.

То есть, пока можно прогнозировать, что война будет долгой и изнуряющей для обеих сторон. Россия, потерявшая на просторах Украины до 90% своей довоенной армии, как пишет WSJ со ссылкой на источник в Конгрессе США, неспособна силами новобранцев из «мобиков» и заключенных не то что дойти до Киева, но даже захватывать маленькие населенные пункты, что показали 9-месячные бои за небольшой Бахмут и нынешние – за Авдеевку.

Украина, в свою очередь, несмотря на более грамотное руководство вооруженными силами, в силу известных причин – начиная от численности личного состава и завершая недостаточным и несвоевременным поступлением от партнеров запрашиваемой военной помощи – не в состоянии изгнать противника со своей земли.

Остается добивать их на украинской территории.

Именно это и советовал с самого начала объявления украинского контрнаступления выходец из Украины, израильский военный эксперт, большой друг ВСУ Григорий Тамар — в силу несоразмерности ресурсов изменить как стратегию, так и тактику – вместо задачи по освобождению территорий, ставить цель уничтожения военного арсенала и живой силы врага, вместо наступательных действий нарастить превосходство в силах и средствах, чтобы это превосходство в огневой мощи, в дальности и точности поражения по военной технике и личному составу обеспечило бы быстрое уничтожение противника с минимальными потерями своей армии, тем самым обескровить противника и лишить его возможности не только наступательных, но даже оборонительных действий, и тем самым в перспективе добиться вынужденного отступления и освобождения территорий.

И, похоже, в Украине такое решение уже принято: до достижения качественного превосходства над российской армией перейти к оборонительной тактике с одновременным уничтожением сил и средств противника как на оккупированных территориях, так и в тылу врага с поражением военных целей. Так держать!