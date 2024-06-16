Венгрия предлагает другим странам сохранять открытыми каналы связи с Россией для решения не только военно-политических, но и гуманитарных проблем, вызванных конфликтом в Украине.

Как передает #, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.

«Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы все еще открыты», — сказал Сийярто.

Коснувшись, в частности, такого вопроса, как сохранение семей, оказавшихся разобщенными в результате украинского конфликта, он отметил, что Венгрия готова помогать людям, в том числе беженцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. При этом он предложил другим странам «не воспринимать негативно тот факт», что венгерское правительство сохранило открытыми каналы связи с Россией.

«Мы готовы быть в вашем распоряжении и готовы передать любые пожелания в Москву или Санкт-Петербург, куда бы вы ни пожелали, чтобы предотвратить распад семей и разобщение молодых людей», — сказал Сийярто.

Он также заверил, что Венгрия продолжит оказание помощи украинским беженцам, в том числе детям, оказавшимся на ее территории.

«Это крупнейшая гуманитарная программа в истории Венгрии, и мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо», — подчеркнул министр.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что считает необходимым сохранять контакты с Россией, в том числе для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине.