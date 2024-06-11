В совместном заявлении по итогам предстоящего «саммита мира» по Украине, который пройдет 15–16 июня в Швейцарии, не будет призыва к выводу российских войск с украинской территории, сообщает телеканал NHK со ссылкой на проект документа.

По данным дипломатических источников телеканала, этот пункт был исключен из коммюнике из-за позиции ряда развивающихся стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией и согласились принять участие в мероприятии.

Всего в проекте совместного заявления будет только три из десяти пунктов «формулы мира» Украины. Это обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также освобождение всех пленных и возвращение украинских детей из России.

Помимо этого, в документе есть пункт о том, что все стороны должны принять участие в достижении мира. В нем также подчеркивается важность участия России в последующих дискуссиях по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на саммите будут обсуждаться только три вопроса, поскольку есть страны, которые считают, что обсуждать остальные пункты «формулы мира» без участия России невозможно. «Мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснял Зеленский.

Впервые украинский лидер представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят в том числе возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксация окончания конфликта, возвращение справедливости, недопущение эскалации и противодействие экоциду.

На «саммит мира» по Украине в Швейцарию были приглашены около 160 стран, однако подтвердили свое участие только порядка 90. От посещения мероприятия отказались Китай, Индия, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика и Никарагуа. Не ответили на приглашение Бразилия и Южная Америка. Россию на конференцию не пригласили. Как пояснили власти Швейцарии, «на этом этапе» участие Москвы не нужно, но в то же время глава МИД страны Иньяцио Кассис признавал, что без России «не будет мира».

Российские власти считают «формулу мира» Украины неприемлемой, а конференцию в Швейцарии — бессмысленной. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в саммите. По его мнению, целью конференции является не урегулирование конфликта в Украине, а «предъявление России неприемлемого ультиматума». (moscowtimes.ru)