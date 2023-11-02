На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении «Пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год» заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев сказал, что Азербайджан не может вечно держать границы закрытыми.

«Мы знаем, что сейчас сухопутная граница закрыта. Пандемия во всем мире завершается. Люди из приграничных регионов начали интегрироватьcя в Азербайджан, когда была открыта граница, они посещали приграничные страны. Но после закрытия границ велись ли подсчеты, что мы потеряли, а что получили?! Мы же не можем вечно держать границы закрытыми?! Какими будут наши потери после открытия границ? Сколько заработал наш бюджет при закрытых границах?», — задался вопросом депутат.

Председатель Центрального банка Талех Кязымов не согласился с парламентарием. Он заявил, что закрытые границы принесли большую пользу госбюджету и туристическому сектору.

Талех Кязымов отметил, что точной статистики по этому поводу нет: «Но мы решили провести анализ».