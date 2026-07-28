США и Иран расширили повестку негласных контактов, включив в нее обсуждение ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на пакистанский источник.

«За кулисами проходит очередной раунд обмена посланиями, который сосредоточен исключительно на Ормузском проливе и Красном море», — приводит издание слова источника. По его данным, Вашингтон стремится найти решение, при котором прекратятся нападения на суда в этих двух акваториях. Взамен Тегеран добивается уступок, обещанных в рамках июньского меморандума, включая продажу нефти и постепенное ослабление санкций. Ранее издание отмечало, что судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе сократилось на 56% после того, как йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о блокаде Саудовской Аравии.

Как пишет The National, роль Пакистана в этом процессе вышла за рамки посредничества из-за подписанного в сентябре прошлого года соглашения о взаимной обороне с Эр-Риядом. Источник газеты подчеркнул, что Пакистан «не сможет остаться в стороне, если саудовцы попросят» о содействии в решении проблемы судоходства в Красном море, даже если для защиты интересов королевства потребуется направить пакистанские корабли в Красное море.