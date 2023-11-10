В США совершил первый испытательный полёт перспективный стратегический бомбардировщик «Нортроп Грумман» Б-21 «Райдер». Запись очевидцев оказалась опубликованной в социальных сетях.

Самолёт взлетел с аэродрома 42-го завода военно-воздушных сил США примерно в 100 километрах от Лос-Анджелеса рано утром 10 ноября, передаёт агентство Reuters. ВВС не анонсировали полёт заранее, но его встречали около трёх десятков авиационных энтузиастов и фотографов-любителей, передаёт агентство.

Первая публичная демонстрация секретного бомбардировщика состоялась в декабре. Самолёт должен поступить на вооружение ВВС США через несколько лет. Он построен по схеме летающего крыла, обладает малой радиозаметностью и будет способен нести ядерное оружие. Предполагается, что в будущем он сможет выпускаться в беспилотном варианте.

Пентагон рассчитывает закупить от 100 до 200 таких самолётов. Cтоимость Б-21 засекречена. На этапе планирования она оценивалась в 550 миллионов долларов в ценах 2010 года (750 миллионов долларов в 2023 году с учётом инфляции).

В ВВС США стратегических бомбардировщик должен будет заменить самолёты Б-1Б и Б-2А, производящиеся с 1973 и 1987 года соответственно. Вместе с тем, в составе авиации как минимум до 2040 года останутся Б-52 «Стратофортресс», производящиеся с 1952 года. (svoboda.org)