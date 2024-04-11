Украина пыталась получить от Запада неиспользуемые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «хорошей и тихой дипломатией», но это не сработало, поэтому Киев намерен перейти к «жестким методам», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но потом я велел этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не помогает», — сказал Кулеба в интервью The Washington Post.

По его словам, Киев обнаружил более 100 батарей Patriot, которые союзники могу отправить Украине. В некоторых соседних государствах есть более одной установки, охраняющей порт или аэродром, отметил Кулеба. При этом, согласно подсчетам МИДа Украины, для защиты основных украинских городов хватило бы семи батарей Patriot.

Кулеба признался, что с трудом понимает, почему некоторые страны сопротивляются передаче хотя бы одной из своих систем ПВО Украине. «Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, я чувствую, что бьюсь о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — отметил глава украинского МИДа.

В конце марта Кулеба потребовал от Запада дать Киеву «чертовы Patriot», чтобы позволить «защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения». Тогда он подчеркнул, что только системы этой модели «могут перехватывать баллистические ракеты».

Украинского министра поддержал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это немыслимо, чтобы мы не смогли их (системы ПВО) предоставить, учитывая, что на вооружении западных армий есть около 100 ЗРК Patriot. И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят», — отметил Боррель.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо 25 комплексов Patriot или аналогичных систем для защиты страны. Он также отмечал нехватку боеприпасов для ПВО. При этом осведомленные источники рассказали The Economist, что российские войска уничтожили несколько установок Patriot, в том числе защищавших второй по величине город страны — Харьков. (moscowtimes.ru)