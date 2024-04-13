Министерство обороны Германии пообещало в ближайшее время отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает локальный телеканал NTV, ссылаясь на соответствующее заявление ведомства.

В материале уточняется, что грядущая военная поставка будет осуществлена из собственных запасов страны.

Решение о дальнейшем усилении ПВО Украины правительство Германии приняло в связи с увеличением российских авиаударов по республике. Передача из запасов ФРГ будет начата немедленно. При этом ранее бундесвер предоставил Украине две огневые единицы Patriot.