Италия направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер республики Антонио Таяни, передает ТАСС.

Таким образом Таяни прокомментировал сообщение газеты Fatto Quotidiano о том, что Рим может направить Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи.

При этом министр согласился с тем, что в данном вопросе, возможно, нужна большая прозрачность.

Газета отмечала, что возможное решение итальянского правительства о передаче Storm Shadow будет говорить о смене курса изначально более миролюбиво настроенной премьер-министра Джорджи Мелони и ее полном возвращении к пронатовской позиции.

При этом в конце мая политик публично раскритиковала генсека НАТО Йенса Столтенберга за его слова о необходимости разрешить ВСУ наносить удары по российской территории западным оружием.