Германия передала Украине три зенитных ракетных комплекса Patriot, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники из числа чиновников. Поставка осуществлена в рамках новой схемы, предложенной президентом США Дональдом Трампом: оружие американского производства для ВСУ оплачивают европейские страны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев рассчитывает получить десять систем Patriot по этой схеме. Во время встречи стран-союзников Украины 21 июля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин намерен содействовать передаче пяти комплексов, но не стал раскрывать деталей. По информации собеседников WaPo, три ЗРК Patriot уже переданы, а по поводу оставшихся Германия ведет переговоры с Вашингтоном.

The Washington Post отмечает, что часть систем Patriot Украина может получить также из стран, не входящих в НАТО. В частности, Минобороны Швейцарии заявило, что пять комплексов, ранее заказанных у американского производителя, США перенаправят Украине, а поставки для Швейцарии будут отложены.

На этом фоне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила о намерении Вильнюса присоединиться к коллективной закупке американских систем ПВО для Украины, передает LRT. Литва, по словам Шакалиене, планирует выделить на эти цели до 30 миллионов евро.

Продолжаются и обсуждения относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет. Германия ранее отказалась поставлять крылатые ракеты Taurus. Тем не менее, как пишет The Washington Post, дипломаты в НАТО не исключают, что США могут рассмотреть передачу своих дальнобойных ракет, несмотря на заявления Дональда Трампа о неготовности это делать.

14 июля Трамп анонсировал передачу Украине 17 комплексов Patriot за счет союзников по НАТО. Это решение было подтверждено на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», где союзники выразили готовность усилить противовоздушную оборону Украины. (moscowtimes)