Германия сегодня, 4 января, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.

Об этом сообщает правительство Германии.

Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Что еще получили ВСУ

10 БМП «Мардер»;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных обзорных РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8×8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средства;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.