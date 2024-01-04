Германия сегодня, 4 января, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву новую зенитную систему Skynex.
Об этом сообщает правительство Германии.
Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.
Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.
Что еще получили ВСУ
10 БМП «Мардер»;
2 РЛС TRML-4D;
9080 боеприпасов 155 мм;
2 танка для разминирования WISENT;
1 танк-мостоукладчик Biber;
3350 боевых касок;
30 систем обнаружения дронов;
10 наземных обзорных РЛС GO1;
10 грузовиков Zetros;
3 тягача 8×8 HX81 и полуприцеп;
34 других транспортных средства;
305 штурмовых винтовок МК 556;
0,75 млн патронов;
1152 зимних маскировочных сеток.