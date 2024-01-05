Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, боеприпасы и другое военное оборудование для защиты от российской агрессии. Обновленный список поставок опубликован на сайте федерального правительства в четверг, 4 января. Согласно обзору, Украина получила среди прочего систему ПВО Skynex с боеприпасами, новые ракеты для системы ПВО Iris-T SLM и два радара воздушного наблюдения TRML-4D.

Кроме того, были поставлены еще десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями, две бронемашины разминирования Wisent и еще один мостоукладчик Biber с запасными частями. В новый пакет военной помощи вошли также артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, радары наземного наблюдения, грузовики, микроавтобусы, внедорожники, а также комплекты обмундирования для ведения оборонительных действий в зимний период.

«Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений — из запасов бундесвера и за счет промышленных поставок, которые финансируются из средств программы вооружений правительства Германии», — говорится в сообщении на сайте. В 2022 году эти средства составили 2 млрд евро, в 2023 — около 5,4 млрд евро «плюс ассигнования на обязательства в размере около 10,5 миллиарда евро на последующие годы». Они должны быть использованы в первую очередь для военной поддержки Украины, уточняют власти ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в соцсети X правительство ФРГ и лично канцлера Олафа Шольца за новый пакет военной помощи. Она «своевременна и направлена на наши приоритеты, особенно на противовоздушную оборону», — написал Зеленский. «Передовая система Skynex и дополнительные ракеты Iris-T SLM укрепят нашу противовоздушную оборону и спасут много жизней», — добавил он. (DW)