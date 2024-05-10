Белый дом в пятницу объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его объём — 400 миллионов долларов. В него войдут вооружения и боеприпасы, а также услуги по обслуживанию техники и обучению украинских военнослужащих.

В рамках этого пакета Украина должна получить артиллерийские системы HIMARS, ракеты для них и для норвежских ракетных комплексов NASAMS, противотанковые и противовоздушные снаряды, а также бронетехнику. Поставки будут осуществляться непосредственно с американских складов из уже имеющихся запасов. Для них будет применёна процедура PDA, позволяющая начинать отправку сразу после президентского указа, не проводя его через Конгресс.

Это уже третий транш военной помощи Украине после того, как в конце апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. Решение в пятницу было принято на фоне обострения обстановки на фронте в районе Харькова, где российская армия усилила обстрелы. Украинские власти назвали ситуацию на Харьковском направлении «действительно сложной» и выразили надежду, что поставки американского оружия и боеприпасов в ближайшее время помогут сдержать наступление российских войск. (svoboda)