Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные центры обработки данных (ЦОД) обязаны самостоятельно производить электроэнергию и отдавать или продавать излишки местному населению.

«Как президент Соединенных Штатов, я пристально наблюдал за дата-центрами, и пришел к однозначному выводу. Новые крупные, а в некоторых случаях гигантские дата-центры должны производить собственную электроэнергию и отдавать или продавать любые излишки местному населению или энергосетям», — написал он в Truth Social. По его словам, таким образом цены на электроэнергию могут «существенно снизиться».

По мнению Трампа, компаниям следует выплачивать «дивиденды», если они хотят, чтобы их дата-центры положительно воспринимались населением. Он отметил, что дата-центры завоевывали расположение людей в районах размещения после «заключения финансового соглашения». Американский лидер побудил компании «заключать сделки» и продолжать строить центры обработки данных.