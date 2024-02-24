Под новые американские санкции попало около 29% российского облачного рынка по выручке и 46% рынка аренды размещения оборудования для дата-центров по количеству стоек, оценил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин для «Коммерсанта».

23 февраля минфин США включил в санкционный список российских провайдеров центров обработки данных (ЦОД), в том числе «Ростелком-ЦОД», 3data, Oxygen, «Миран» и других. Ранее масштабные санкции в отношении российских центров обработки данных не вводились, отмечают эксперты издания. Они предполагают, что причиной попадания дата-центров в санкционный список могли стать контракты с предприятиями ВПК, но констатируют, что для участников рынка это стало неожиданностью; многие из них закупали оборудование и лицензии на софт у западных компаний.

В общей сложности в новые санкционные списки, которые подразумевают блокировку всех активов, запрет на любые операции и визовые ограничения, попали 590 граждан и компаний. Это сделало санкционный пакет самым крупным с начала войны.

Под санкции попали лица, которые «участвуют в действиях, направленных на получение доходов от энергоносителей», а также «содействуют уклонению от санкций и их обходу», говорится в релизе минфина США.

В частности, США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Кроме того, под санкции попали восемь российских банков: «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк. (moscowtimes.ru)