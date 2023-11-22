Китайский автопроизводитель Chery совместно с IT-корпорацией Huawei представили электрический седан Luxeed S7. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи начнутся 28 ноября, цена автомобиля — 258 тыс. юаней (3,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил фары, объединенные в единый элемент при помощи светодиодной полосы, выдвижные дверные ручки, тормозные механизмы Brembo, пневматическую подвеску и широкие колесные арки. Длина седана составляет 4971 мм, а колесная база — 2950 мм.

Модель построена на платформе Chery E0X, которую она делит с седаном Exeed Sterra ES и кроссовером Exeed Sterra ET. Машину оснастили интеллектуальной системой вождения ADS 2.0, разработанной Huawei. При ее активации автомобиль способен самостоятельно проехать по трассе до 200 км.

В салоне насчитывается 25 различных отсеков для хранения, есть панорамная крыша площадью 2,6 кв. м, на выбор предложены 19-, 20- и 21-дюймовые диски.

В базе седан оснащается одним электродвигателем мощностью 292 л.с., также есть полноприводная модификация суммарной отдачей 496 л.с.