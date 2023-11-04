Мы встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в расширенном составе, провели всесторонний обмен мнениями.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с германским коллегой Анналеной Бербок.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Германией: «Президент принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в 2023 году, находился там с официальным визитом. Между МИДами наших стран в этом году состоялись политические консультации, был проведен ряд встреч, визитов. Связи успешно развиваются. В Азербайджане функционируют более 200 немецких компаний. 70 процентов торгового оборота Германии на Южном Кавказе приходится на Азербайджан. Немецкие компании вложили в Азербайджан 810 миллионов долларов инвестиций, а азербайджанская сторона в Германии — 550 миллионов долларов».