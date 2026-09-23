С запуском проекта TRIPP («Маршрут Трампа», Trump Route for International Peace and Prosperity — ред.) начнется новая эпоха для Армении и ее экономики, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на ежегодном саммите «Конкордия» в США.

«В настоящее время мы сосредоточены на реализации проекта TRIPP, в результате чего региональная взаимосвязанность будет полностью обеспечена. TRIPP откроет новую эпоху для нашей страны и экономики, поскольку прежде всего у нас появится железнодорожное сообщение с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что «с нетерпением ждет открытия границы Армении с Турцией и, в рамках этого, железнодорожного сообщения».

«В целом это также изменит международную логистику, поскольку международное сообщество получит новый маршрут между Востоком и Западом», — сказал армянский премьер, добавив, что таким образом будет реализован также проект правительства Армении «Перекресток мира».

Пашинян находится в Нью-Йорке с рабочим визитом 22-25 сентября. В ходе визита он примет участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит на заседании высокого уровня.