Франция может участвовать в международной операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, если она будет носить исключительно оборонительный характер. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC, которое вышло в эфир во 22 сентября.

«Мы готовы участвовать в международной операции, имеющей четкую концепцию и исключительно оборонительную концепцию, — сказал он. — Я не хочу участвовать в конфронтации с каким-либо государством. Но мы готовы активнее участвовать для защиты каких-то объектов и обеспечения возможности поставок».

Макрон добавил, что французская сторона рассчитывает на достижение США и Ираном таких договоренностей, при которых возобновились бы нормальные поставки через Ормузский пролив и «уменьшилось бы давление на дизельное топливо, авиационное топливо, нефть, а также на бензин». Как подчеркнул Макрон, Франция решила не участвовать в войне с Ираном, поскольку посчитала, что «это не является правильным выбором».