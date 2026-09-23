США пришли к выводу, что НАТО готово к новым вызовам хуже, чем следовало бы. Об этом на форуме в Айове заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, сообщает РИА Новости.

«У нас просто более широкий взгляд. В конечном счете, я думаю, что все дело в уровне амбиций», — сказал постпред в ответ на вопрос о том, совпадают ли приоритеты США с целями НАТО.

По его словам, сейчас на первый план выходят гибридные войны, успех в которых зависит от развитой инфраструктуры и новых технологий, включая искусственный интеллект.

Также Уитакер отметил, что США «осознали фундаментальную потребность в более боеспособных союзниках».

«Вы знаете, на самом деле мы были подготовлены не так хорошо, как следовало бы», — подчеркнул он.