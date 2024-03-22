Запад должен быть готов к вероятному конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время своей поездки в Киев.

«Мы начали думать об этом [возможном конфликте с РФ] после аннексии Крыма в 2014 году, — сказал Бауэр. — Это был очень важный момент, когда НАТО поняла, что нужно вернуться к коллективной безопасности. Потому что за последние 20–30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации. <…> Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми».

Бауэр пояснил, что за последние годы НАТО значительно укрепила позиции на восточном фланге. Так, в 2016 году альянс начал программу расширенного присутствия в трех странах Балтии. А в 2022 году, после вторжения России в Украину, НАТО расширила программу на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. «Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальоном, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно», — заявил Бауэр.

Он добавил, что «россияне есть не только на восточном фланге. «Они есть в космосе, в киберпространстве, россияне есть в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Они повсюду. Именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и, соответственно, реагирует в случае необходимости», — заключил военачальник.

В феврале глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что поражение Украины приведет к войне НАТО с Россией, потому что президент РФ Владимир Путин «не остановится» в попытках «захватить суверенную территорию своих соседей». По словам Остина, страны Балтии беспокоятся, не окажутся ли они следующими. В начале декабря президент США Джо Байден сделал похожее заявление, отметив, что Россия может напасть на НАТО, если не «остановить Путина в Украине». Владимир Путин назвал эти слова чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал Путин. Он подчеркнул, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Между тем в самом альянсе придерживаются противоположного мнения. 19 января о неизбежности войны с Россией заявил председатель военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет.

Накануне четыре европейские страны не исключили возможность отправки войск в Украину, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что страны Евросоюза могут сделать это в ближайшем будущем. В частности, такой сценарий допустили Эстония, Литва, Нидерланды и Великобритания. (moscowtimes.ru)