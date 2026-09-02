Страны-члены НАТО готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Они ведут дело действительно к военному столкновению с Россией. Тут даже дело не в риторике, а если говорить профессионально и посмотреть на всю совокупность того, что они делают и заявляют, то это подготовка к войне с Россией», — сказал Грушко на Восточном экономическом форуме.

На это указывают военные программы альянса, направленность военных учений и развитие военной логистики на восточном фланге, а также характеристика России как непосредственной и долговременной угрозы во всех военно-политических, стратегических документах, добавил дипломат.