Вооруженные силы Ирана приступили к проведению ответной атаки после ударов США по южным районам исламской республики. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, атака проводится с применением ракет и беспилотников.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. По информации телеканала Press TV, взрывы произошли на южном побережье Ирана, включая остров Кешм и несколько прибрежных городов. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить исламскую республику в случае новых ответных атак на американские объекты.