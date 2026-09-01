Американские вооружённые силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Как заявили в CENTCOM, эти удары стали ответом на «недавние попытки КСИР совершить нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе», а также «на американских военнослужащих, развернутых в этом регионе».

СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.

Также Трамп недавно заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.