Переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились, передает корреспондент ТАСС. Беседа продлилась около полутора часов, хотя изначально президентский протокол закладывал на нее всего полчаса.

Большая часть встречи прошла в закрытом от прессы режиме. В открытой части главы двух государств затронули темы экономического сотрудничества, реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе строительство АЭС «Аккую». Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал, что тема украинского урегулирования будет поднята во время встречи.